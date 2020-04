Fim de semana do 1.º de Maio com restrições semelhantes à Páscoa

António Costa realça que a contenção e isolamento devem manter-se "sempre" para que haja sucesso na contenção da pandemia.



"Cada vez que ganhamos na contenção, ganhamos liberdade no futuro e, portanto, no próximo fim de semana que é prolongado vai vigorar a mesma regra que vigorou durante a Páscoa", disse Costa.



Essas restrições, esclareceu o chefe do Governo, vigorarão entre os dias 1 e 3 de maio.



Em declarações aos jornalistas, o chefe de Governo destacou que mesmo depois do estado de emergência, não será possível voltar por completo à normalidade.



"Temos que manter o maior grau possível de contenção e isolamento", recordou o primeiro-ministro, que sublinha as diferenças que se vão fazer sentir mesmo depois do estado de emergência.



Costa frisa que o "fim do estado de emergência não significa fim das medidas de confinamento".