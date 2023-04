Fim do sistema de avaliação do SNS tem motivos políticos, diz Eurico Castro Alves

Foto: Reuters

O antigo presidente a Entidade Reguladora da Saúde, Eurico Castro Alves, contesta o fim do sistema nacional de avaliação em saúde. O criador do antigo sistema de avaliação considera que o momento escolhido para acabar com esta avaliação indica motivos políticos.