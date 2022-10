Fiscais do estacionamento de Almada em greve parcial

A paralisação foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins (STAL) e vai decorrer entre as 10h00 e as 12h00, período em que os trabalhadores vão concentrar-se junto aos Paços do Concelho.



Segundo o STAL, a empresa, com cerca de 100 trabalhadores, não deu resposta às propostas apresentadas no âmbito de um processo negocial relativo às carreiras profissionais e não existe perspetiva de evolução de carreira, havendo profissionais com 15 anos de serviço que ganham o mesmo que aqueles que acabaram de entrar.



Os trabalhadores reivindicam ainda aumentos salariais em 2023 de 100 euros, no sentido “de repor o poder de compra perdido com o contexto atual de subida de inflação, mas também da perda de poder de compra de 13 anos a rondar os 12%”.