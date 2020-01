Fisco pode ter de devolver dinheiro a dezenas de milhares de contribuintes

Um carro importado era taxado como se fosse novo. Ou seja, deixava de contar o ano da primeira matrícula, apenas o de registo em Portugal.

Foi o que aconteceu ao cliente de Paulo Carido: Teve a primeira matrícula em 1996. Chegou a Portugal em 2008.







Como não foram contados os 12 anos de vida antes de chegar cá, o Imposto Único de Circulação foi cobrado acima do suposto, de forma ilegal. Nos últimos quatro anos, o proprietário do carro pagou a mais 1050 euros que agora vão ser devolvidos com juros - uma decisão que pode ter aberto um precedente para dezenas de milhares de reclamações.





Mas, atenção: a lei só prevê que as correções dos impostos sejam feitas com base nos últimos quatro anos.

Nas contas do fiscalista Pedro Marinho Falcão, em média, cada contribuinte com um caso destes pode ter de reaver cerca de 200 euros por ano. Ao multiplicar pelos 4 anos anos previsto na lei e somando os juros, estamos a falar de um valor que ronda os 900 euros.



Só em 2018, entre novos e usados, terão sido importados 77 mil carros. A União Europeia já deu razão a algumas reclamações de contribuintes portugueses, mas ainda não há mudanças.Quanto ao IUC, a legislação já foi alterada. Em 2020 já é tido em conta o ano da primeira matrícula do veículo.