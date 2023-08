"Fizemos mais cidade". Carlos Moedas explica o futuro do Parque Tejo e do altar-palco

Foto: António Cotrim/POOL via Reuters

“Quero muito rapidamente, nas semanas que vêm, assim que estiver tudo limpo e arranjado, que as pessoas possam vir para aqui passear”, disse à RTP Carlos Moedas.



O autarca explicou ainda que “aquilo que vamos ter aqui é um parque que é cidade”.



“Fizemos literalmente mais cidade, 34 hectares aqui em Lisboa que vão estar abertos com este verde, para as pessoas passearem, para fazerem piqueniques, para virem aqui fazer desporto. E terá obviamente a utilização deste altar-palco, no futuro, para shows, para tudo aquilo que sejam grandes eventos”, adiantou.



O presidente da Câmara aproveitou ainda para passar uma mensagem que lhe foi transmitida pelo papa Francisco: “Obrigado aos lisboetas que acolheram todas estas pessoas”.