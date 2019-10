Partilhar o artigo Flores têm reservas de combustíveis para as próximas semanas - ministro Adjunto Imprimir o artigo Flores têm reservas de combustíveis para as próximas semanas - ministro Adjunto Enviar por email o artigo Flores têm reservas de combustíveis para as próximas semanas - ministro Adjunto Aumentar a fonte do artigo Flores têm reservas de combustíveis para as próximas semanas - ministro Adjunto Diminuir a fonte do artigo Flores têm reservas de combustíveis para as próximas semanas - ministro Adjunto Ouvir o artigo Flores têm reservas de combustíveis para as próximas semanas - ministro Adjunto

Tópicos:

Adto Lajes Flores, Mau, Planeamento Nelson, Siza,