Floresta. Tribunal de Contas recomenda ao Governo definição de controlo e responsabilidades

No âmbito de uma auditoria aos Planos Municipais da Floresta Contra Incêndios com análise de 32 dos 728 municípios de Portugal Continental no período entre 2015 e 2017

“Os sistemas de informação dos Municípios não estão parametrizados de forma a permitir a análise da execução financeira dos Planos, carecendo de desenvolvimentos ao nível da contabilidade analítica”, lê-se no documento.

O relatório refere ainda a falta de critério e de controlo do dinheiro para a defesa da floresta e coloca em evidência a falta de coordenação entre os organismos nacionais e as autarquias.Em relação à estratégia de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI), o Tribunal de Contas frisa que a estrutura local “não está dimensionada e organizada de forma a retirar o melhor partido dos Planos”e a coordenação e gestão do PMDFCI não é exercida. Não foram implementados procedimentos, e definidos níveis de responsabilidade, que garantam uma adequada execução e monitorização”, acrescenta.

As recomendações do Tribunal de Contas

Às 32 autarquias auditadas, o Tribunal de Contas recomenda o reforço de eficácia e estratégia municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e da atividade e coordenação dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios.O órgão recomenda ainda a garantia de funcionamento da CMDF.

Para o Tribunal de Contas, os apoios concedidos às Associações Humanitárias de Bombeiros devem ser fundamentados e controlados, bem como a clarificação da atividade desenvolvida pelas associações envolvidas na proteção civil.



O órgão pede também à Associação Nacional de Municípios que recomende às autarquias para adotarem as recomendações do Tribunal.

O Instituto da Conservação da Natureza também é visado na auditoria. O Tribunal de Contras considera que a entidade deve garantir a qualidade dos planos e a legalidade "das regras de edificação e coincidência entre períodos de vigilância e programação".Ao Governo, o Tribunal de Contas propõe a implementação de mecanismos para controlar os planos municipais de combate aos incêndios."Que tome medidas administrativas que permitam aumentar a qualidade dos PMDFCI e promova alterações no quadro legal que reforcem a sua eficácia".