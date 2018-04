FMI projeta crescimento menor em 2019 do que o previsto pelo Governo

Foto: Reuters

O Fundo Monetário Internacional aponta para este ano um crescimento económico maior do que o previsto pelo governo, mas em 2019 o Fundo prevê uma maior desacelaração do crescimento.



Deste modo, o FMI tem boas e más notícias para Portugal: a economia portuguesa deve crescer 2,4% este ano, acima das previsões do governo, que apontam para os 2,3%.



Mas nem tudo são rosas. O FMI prevê para 2019 uma desaceleração mais forte do que a antecipada pelo executivo.



No próximo ano, o crescimento económico em Portugal não deve ultrapassar os 1,8%, é o que garante o FMI. Do lado do governo, Mário Centeno acredita numa evolução positiva bastante acima, no valor de 2,3% do Produto Interno Bruto.





Pormenores explicados pelo jornalista João Vasco.