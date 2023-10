FNAM aponta fecho de vários centros de saúde devido à greve dos médicos

No Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o repórter Joaquim Reis também foi perceber quais as consequências deste protesto nos serviços.Para além da greve, os médicos vão também realizar uma manifestação, durante a tarde, diante do Ministério da Saúde, em Lisboa.A paralisação acontece numa altura que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta uma crise nos serviços de urgência, acentuada pela recusa dos médicos em realizarem mais horas extraordinárias do que aquelas que estão previstas na lei.