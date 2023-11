FNAM considera que queda do Governo vai prolongar agonia vivida no SNS

A reunião negocial prevista para esta quarta-feira foi suspensa, devido ao pedido de demissão do Primeiro-ministro.Em declarações à Antena 1, Joana Bordalo e Sá, da FNAM, responsabiliza o Governo pela falta de um acordo, que vai ter consequências negativas para os utentes do Serviço Nacional de Saúde.Para além da FNAM, também o Sindicato Independente dos Médicos se mostra preocupado com as consequências da crise política no Serviço Nacional de Saúde.O secretário-geral Jorge Roque da Cunha pede medidas urgentes à direcção executiva do SNS para que os utentes não sejam prejudicados.