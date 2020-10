FNAM considera uma deceção subsídio de risco para profissionais que combatem covid-19

Foto: Lusa

Está previsto no Orçamento do Estado para 2021 um subsídio mensal de risco para os profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia. Uma medida que representa uma deceção para a Federação Nacional dos Médicos.