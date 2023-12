A Federação Nacional dos Médicos olha para o comunicado emitido pela da Direção Executiva do SNS como uma normalização do estado deficitário do SNS.

O problema, diz Joana Bordalo e Sá à Antena 1, vai ser resolvido, para já, pontualmente. Mas não reside apenas nas horas extraordinárias. Há falta de médicos e as equipas continuam abaixo dos mínimos.



No sábado, a Direção Executiva do SNS referiu que daqui a uma semana o número de urgências com constrangimentos vai diminuir porque as 150 horas extraordinárias que os médicos podem fazer por ano voltam ao zero, a partir de 1 janeiro.