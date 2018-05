FNE aponta para "fortíssima adesão" à greve dos trabalhadores não docentes

RTP04 Mai, 2018, 10:29 / atualizado em 04 Mai, 2018, 10:44 | País

Em declarações aos jornalistas em frente da Escola Básica e Secundária Passos Manuel, em Lisboa, João Dias da Silva disse ter indicações de muitas escolas encerradas de norte a sul do país, dando do exemplo deste liceu, que "habitualmente não costuma fechar" e onde apenas um trabalhador se apresentou ao serviço.

"As maiores escolas de Bragança estão encerradas, há escolas no Porto encerradas e também em Espinho. (...) Concretiza-se uma fortíssima adesão à greve pela incapacidade do Governo em dar respostas a um problema que é reconhecido , de que se fala há tanto tempo e que o Governo continua sem resolver", afirmou.

Os trabalhadores não docentes cumprem hoje um dia de greve para exigir a integração dos vínculos precários, uma carreira específica e meios suficientes assegurar para o bom funcionamento das escolas.

A greve é convocada por estruturas sindicais afetas às duas centrais sindicais, CGTP e UGT, no dia em que o calendário escolar tem marcada uma prova de aferição de Educação Física para os alunos do 2.º ano de escolaridade.

Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas, admite que a greve podefechar escolas e afectar as provas de aferição no primeiro ciclo. Nesse caso, explica, as escolas vão ter de remarcar as provas até dia 10.

c/Lusa