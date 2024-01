FNE insiste na falta de professores e diz que os que estão a ser formados não são suficientes

"Importa perceber o problema e as causas. Efetivamente, há dificuldade em substituir professores, por um lado, em virtude da abstenção, das doenças e do que está relacionado com os fatores que levam a esse mesmo absentismo. Mas há um outro aspeto que tem que ver com a falta de professores e isso o estudo não refere", afirmou Pedro Barreiros, secretário-geral da Federação Nacional de Educação (FNE).

O responsável falava a propósito do estudo "A realidade demográfica e laboral dos professores do ensino público em Portugal 2016/2017 - 2020/2021", lançado pelo think tank da Fundação Belmiro de Azevedo direcionado para a área de Educação (Edulog) e hoje divulgado.