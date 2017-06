Fogo abranda mas todo o cuidado é pouco

Além das vítimas mortais e dos feridos, alguns graves, há ainda dezenas de deslocados, um número indeterminado de animais mortos e está também por calcular o número de casas e de viaturas destruídas.



Além de Pedrógão Grande continuam ativos outros quatro grandes fogos nos distritos de Leiria,

Coimbra e Castelo Branco.



A área consumida pelo incêndio florestal em Pedrógão Grande, em Leiria, calculada em mais de 26 mil hectares, já representa três vezes a dimensão de Lisboa (8.500 hectares) e seis vezes a do Porto (4.200 hectares).



As chamas começam a ceder mas os bombeiros ainda têm muito trabalho pela frente.



No último balanço feito o comandante das operações, Elísio Oliveira, dava conta de que o incêndio está 70 por cento dominado.





Em Nodeirinho 12 pessoas salvaram-se num tanque de água eram desta aldeia de Pedrógão Grande 11 das vítimas mortais.



Maria da Conceição tem demasiado vivas as memórias daquela noite registadas pelo microfone do jornalista António Jorge.





Também na aldeia de Pobrais as memórias são dramáticas como testemunhou o jornalista Joaquim Reis.Os responsáveis mantêm a esperança de que o incêndio que começou em Pedrógão Grande vai ser dado como dominado em 24 horas, caso não haja alteração das condições atmosféricas.