Fogo atinge aldeia de Santa Eugénia, Alijo

O fogo, que aparentemente estava controlado, aproximou-se da aldeia o que levou à retirada dos idosos do lar.



De acordo com informações disponibilizadas pelas 14h00 na página da Internet da Proteção Civil, o fogo em Alijó, na freguesia de Vila Chã, está a ser combatido por nove meios aéreos, 436 homens e 132 viaturas.O dispositivo no terreno mantém-se desde o início da manhã, com quatro aviões pesados e dois helicópteros ligeiros, estando previsto o reforço dos meios aéreos com o Canadair espanhol.Pedro Nunes, adjunto do Comando Nacional da Proteção Civil, afirmou que o incêndio em Alijó permanece ativo com duas frentes em zonas florestais.No terreno encontram-se cerca de 450 operacionais apoiados por cerca de 140 veículos e oito máquinas de rasto e pelotões do exército.Exército reforçou hoje com mais 250 militares o apoio à proteção civil em ações de vigilância e rescaldo nos incêndios nas regiões de Mangualde, Alijó e Mirandela, anunciou hoje o Estado-Maior das Forças Armadas (EMGFA).Em comunicado, o EMGFA referiu que foram hoje mobilizados "dez pelotões do Exército, com cerca de 250 militares e dezenas de viaturas, e quatro máquinas de rasto", no apoio a "ações de vigilância e rescaldo nos incêndios que têm fustigado o continente nas últimas horas".Cinco pelotões e quatro máquinas de rasto foram enviados para a região de Alijó, três para a região de Mangualde e duas para Mirandela, acrescentou.Na quinta-feira passada tinham sido mobilizados 200 militares para ações de patrulhamento e vigilância florestal nas zonas de maior índice de risco de incêndios, em dez distritos do país.Em Mangualde, uma das três frentes de fogo continua ativa na localidade de Póvoa de Cervães.No terreno estão seis meios aéreos e mais de 200 operacionais.A Proteção Civil confirma que existiram falhas na rede SIRESP durante o incêndio em Alijó.Ainda assim, a ANPC garante que a comunicação entre os operacionais nunca esteve em causa, porque foram usadas redes complementares.C/Lusa