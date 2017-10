Fogo "completamente descontrolado" já consumiu casas em Monção

Fotografia: Paulo Novais - EPA

"A nossa prioridade agora é apenas salvar vidas e bens. O fogo está completamente descontrolado. Já tivemos que evacuar vários lugares. O vento é muito forte e leva o fogo de um sítio para o outro, disse à RTP a vice-presidente da Câmara de Monção, Conceição Soares.



Segundo esta responsável, "as habitações arderam nas freguesias de Longos Vales, onde já foram evacuados alguns lugares e em Bela (...) Ainda não sabemos quantas casas arderam, nem se eram habitadas ou não".



Contudo, a autarca garnate que os bombeiros estão a fazer o que podem.



Além de Longos Vales e Bela, o incêndio afeta ainda as freguesias de Barbeita e Anhões.

Três frentes de fogo obrigam a evacuar povoações na Lousã

O fogo florestal que eclodiu hoje no concelho da Lousã lavra em três frentes e está a obrigar à evacuação de várias localidades, disse à agência Lusa uma fonte da GNR de Coimbra.



Trinta pessoas retiradas de casa por precaução no concelho de Seia

As povoações que estavam a ser evacuadas, às 13:00, são Serpins, Alcaide, Póvoa e Boque, na freguesia de Serpins e em território da União de Freguesia de Lousã e Vilarinho, adiantou um oficial do Comando Territorial de Coimbra da GNR.Segundo a mesma fonte, a circulação está "interdita em várias estradas" da zona.Cerca de 30 pessoas foram retiradas hoje de suas casas por precaução em aldeias do concelho de Seia, onde lavra um incêndio florestal, disse o presidente da Câmara, Carlos Filipe Camelo, à agência Lusa.Carlos Filipe Camelo adiantou que esses moradores "são sobretudo idosos, que saíram voluntariamente", mas que "houve outras pessoas que não quiseram sair" das habitações, nos lugares de Póvoa Velha, Póvoa Nova, Vales e Sabugueiro."Há cuidados redobrados em relação à população mais idosa", acrescentou.Segundo o autarca, "serão no máximo umas 30 pessoas" que, até às 12:30, tinham sido retiradas das povoações mais próximas da zona onde lavra o incêndio florestal, no âmbito de uma ação coordenada pelas autoridades.Esta intervenção preventiva junto das populações está a ser realizada por elementos da Proteção Civil do município de Seia, no distrito da Guarda, bombeiros e funcionários da Segurança Social.