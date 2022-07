Fogo consome casas de 4 famílias em Abiul, município de Pombal

A presidente da junta anda de casa em casa a perceber o rasto de destruição deixado pela passagem do fogo ontem á tarde.Sandra Barros diz que até podem ser os desalojados nesta freguesia, porque ainda não acabou de ser feito o levantamento de todos os estragos.Um combate desigual diz presidente da junta porque a população ficou sozinha perante um incêndio de grandes dimensões e descreve momentos de aflição com a falta de resposta dos bombeiros.Para Sandra Barros agora é preciso resolver o problema de quem ficou sem casa. Alguns passaram a noite em casa de familiares, outros estão temporariamente instalados num centro social de outra freguesia do concelho de Pombal.