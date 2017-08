Fogo controlado em Vila de Rei, entra em fase de rescaldo

Lusa 17 Ago, 2017, 07:48 | País

"Está controlado, o fogo em fase de resolução e estamos a trabalhar no rescaldo, consolidação e vigilância a eventuais reacendimentos", disse à agência Lusa Ricardo Aires, tendo lembrado "momento muito difíceis durante o dia" nas aldeias Casal Novo, Lousa, Borda da Ribeira, e Vale de Grou.

"Foi um inferno", disse o autarca, tendo destacado que "não houve registo de feridos" em Vila de Rei durante estes dias em que as chamas percorreram cerca de 50% do território concelhio, assolado por dois incêndios distintos.

"Antecipámos sempre os acontecimentos e transferimos sempre de forma atempada as pessoas mais idosas ou acamadas, e nestes quatro dias não temos registo de nenhuma pessoa ferida", disse Ricardo Aires, tendo referido que o balanço dos danos vai ser apurado na quinta-feira tendo adiantado, no entanto, que cerca de 50% do território foi devastado pelas chamas.

O Município de Vila de Rei mantém o Plano de Emergência Municipal ativo desde as 19:30 de domingo, dia em que as chamas entraram no concelho, provenientes de um sinistro em Ferreira do Zêzere, tendo obrigado à evacuação de cerca de 15 aldeias e à retirada de 112 habitantes.

Segundo a página da ANPC, consultada cerca das 00:00, estão em Vila de Rei 434 operacionais apoiados por 143 viaturas, num incêndio que a ANPC dava como "ativo e com várias frentes" à mesma hora.

As vias cortadas naquele teatro de operações, segundo a ANPC, são, cerca das 00:00, a EM 1307, entre Casal Novo e Borda da Ribeira, e a Estada Municipal desde a N2 para Lousa.