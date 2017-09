Fogo da Sertã está próximo de aldeias e IC8 cortado

Lusa09 Set, 2017, 18:00 | País

O comandante da ANPC Paulo Santos disse à agência Lusa que este incêndio do distrito de Castelo Branco está a aproximar-se de várias aldeias do concelho da Sertã, mas ainda não houve localidades evacuadas.

Paulo Santos adiantou que estão a deslocar-se para várias aldeias, como Ribeira da Várzea, Póvoa da Várzea, Hortas e Vale do Pereiro, grupos de apoios com ambulâncias para auxiliar as populações e evacuar as localidades em caso de necessidade.

O comandante da ANPC indicou também que uma casa de habitação em Póvoa da Várzea foi afetada pelo fogo e o IC8 está cortado ao trânsito entre Vale do Pereiro e a Sertã.

Segundo a ANPC, o incêndio lavra desde as 17:35 de sexta-feira e está a ser combatido por 627 bombeiros, 206 veículos e 13 meios aéreos.

Paulo Santos afirmou que houve um reforço de meios, estando o incêndio "bastante intenso" e o combate a ser dificultado devido ao vento forte.

O comandante disse ainda que este fogo é "bastante complexo" e "não está a ceder aos meios" de combate, que "não conseguem acompanhar a frente do fogo".

O outro incêndio do distrito de Castelo Branco, que teve origem num reacendimento pelas 15:45 de sexta-feira na Covilhã, está em fase de resolução, mas permanecem no local 300 operacionais, apoiados por 90 viaturas e dois meios aéreos.

Paulo Santos afirmou que este fogo "ainda continua a dar trabalho" aos bombeiros e está a ter algumas reativações.

De acordo com a página da internet da Proteção Civil, a Estrada Nacional 343, entre Barco e Telhado, continua cortada ao trânsito devido a este fogo na freguesia de Paul, concelho da Covilhã.

CMP // FPA