Apoio aéreo retomado no combate às chamas em Lindoso

A meio da manhã deste domingo, mais de 150 operacionais combatiam o incêndio em Lindoso, Ponte da Barca. Embora com dificuldades de acesso no terreno, as operações estão a correr bem, segundo a Proteção Civil.





Devido à nebulosidade da manhã, o combate ao incêndio não contou com o apoio de meios aéreos. Mas por volta das 12h00 o dispositivo de combate ao incêndio de Lindoso voltou a contar com um meio aéreo.







"O incêndio desenvolve-se numa zona só acessível a equipas apeadas, onde há grande dificuldade devido à inclinação do terreno e a 800 metros de altitude. É muito difícil. Não estão meios aéreos pois não existem condições meteorológicas", explicou em declarações à Lusa o comandante operacional de serviço na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Paulo Santos.



Assim que as condições meteorológicas o permitam, os meios aéreos serão acionados para se juntarem ao combate às chamas.





Depois do acidente aéreo verificado este sábado no combate ao fogo que lavra no Parque Nacional da Peneda-Gerês, as autoridades nacionais decidiram, para já, excluir os aviões pesados neste cenário.







. O combate ao incêndio que atinge Portugal e Espanha estava pelas 10h05 a ser feito por 156 operacionais, apoiados por 48 veículos terrestres.

Esta é uma zona de montanha, com declives muito acentuados, o que tem dificultado o trabalho de combate.Do lado espanhol, o combate ao fogo está também a ser feito apenas com equipas apeadas, segundo a mesma fonte





Mais de 24 horas depois de ter sido dado o alerta, os bombeiros portugueses e espanhóis ainda não conseguiram dominar este incêndio.





A maior preocupação neste incêndio, em zona remota, é o impacto ambiental porque está a atingir o Parque Nacional da Peneda Gerês.



"Queremos minimizar os riscos ambientais ao máximo", afirmou o comandante.





Quanto à área devastada pelas chamas em Lindoso, no distrito de Viana do Castelo, o comandante da proteção civil diz que, comparado com outros incêndios no país, "não tem muita extensão".





Pedro Araújo, comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil, diz que a cooperação dos dois lados da fronteira está bem definida.



Recorde-se que foi no combate às chamas em Lindoso que, no sábado, um piloto português morreu e um piloto espanhol ficou gravemente ferido quando o avião Canadair português em que seguiam se despenhou em território espanhol, a cerca de dois quilómetros da fronteira.



O Ministério da Administração Interna determinou à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a abertura de um inquérito ao incêndio, que deflagrou no Parque Nacional da Peneda-Gerês, disse à agência Lusa fonte oficial.

