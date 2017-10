Fogo de Pampilhosa já consumiu uma habitação

Na Pampilhosa da Serra lavra o incêndio mais longo e com mais meios, onde o vento forte e as condições difíceis do terreno a dificultam o combate às chamas.



No local o repórter Horácio Antunes contava como é que o fogo progrediu.



Com quase 600 bombeiros nesta altura e 170 meios terrestres o fogo apresentava três frentes ativas.



Há estradas municipais cortadas e também a Estrada Nacional 344 entre Fajão e Pampilhosa da Serra.

Mais seis incêndios

Há mais cinco incêndios que causam maior preocupação e que mobilizam mais meios: nos concelhos de Pampilhosa da Serra (Coimbra), Ribeira de Pena (Vila Real), Mortágua (Viseu), Vila Nova de Paiva (Viseu) e Bragança.



O comandante Miguel Oliveira, da Proteção Civil, diz que foi preciso mesmo evacuar algumas povoações nalguns destes incêndios.





Os fogos estão de volta a Portugal Continental em pleno outono.