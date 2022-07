Fogo de Vila Pouca de Aguiar com frente de três quilómetros

Há uma frente ativa de três quilómetros no incêndio de Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real. Os bombeiros dizem que o principal problema está nos acessos, difíceis e acidentados. Acrescentam, no entanto, que o combate, com a ajuda de dez meios aéreos, está a correr favoravelmente.