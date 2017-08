Fogo em Alfândega da Fé extinto

Lusa 19 Ago, 2017, 08:07 | País

O fogo, que começou na localidade de Soeima às 20:55 de sexta-feira, entrou em conclusão às 05:32 de hoje, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança.

No local estão ainda 97 operacionais, apoiados por 41 meios terrestres.

De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), um fogo considerado "em conclusão" significa um "incêndio extinto, com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio".

Outros dois incêndios ativos considerados como ocorrências importantes eram, pelas 06:30, destacados na página da ANPC. O maior, em Mação, no distrito de Santarém, mobilizava 789 operacionais, apoiados por 236 veículos. Este fogo, com uma frente, lavra desde quarta-feira.

Em Gavião, no distrito de Portalegre, são 513 os operacionais, apoiados por 171 meios terrestres, que combatem o fogo, com três frentes, que lavra desde quinta-feira.