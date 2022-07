Fogo em Alijó em fase de resolução - CDOS de Vila Real

Fonte do CDOS de Vila Real disse à Lusa que o incêndio, que começou cerca das 16:00 de sábado na freguesia de Vila Verde, concelho de Alijó, entrou em fase de resolução às 07:06 de hoje, mantendo-se os operacionais no local para as operações de rescaldo.

O incêndio obrigou ao corte da Autoestrada 4 (A4) entre Vila Real e Alijó por três vezes durante a tarde e noite de sábado.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANECP) não registava às 08:50 qualquer incêndio ativo, dando apenas conta de dois fogos em fase de resolução e outros 15 em conclusão.

Portugal continental deixou de estar na quinta-feira em situação de alerta devido ao risco de incêndio, mas todo o dispositivo da Proteção Civil está no terreno com a capacidade máxima.

A situação no país em termos de risco de incêndios será hoje reavaliada pelo Governo.