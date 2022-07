Fogo em Bustelo (Chaves) obriga a retirar 60 crianças de parque de campismo

O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Bustelo, no concelho de Chaves, obrigou hoje a retirar, preventivamente, 60 crianças que se encontravam no Parque de Campismo do Açude, anunciou o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil.