Fogo em Câmara de Lobos continua ativo mas não ameaça casas

"Não há perigo para habitações, vamos aguardar que nas próximas horas seja dado como extinto", disse o autarca à agência Lusa, referindo que o incêndio está a ser combatido por dez operacionais das corporações de bombeiros de Câmara de Lobos e da Ribeira Brava, com apoio de quatro veículos.

O incêndio em Câmara de Lobos, município contíguo ao Funchal a oeste, é considerado o menos grave dos três que assolam a Madeira, lavrando os outros com maior intensidade nos concelhos da Calheta, na extremidade oeste da ilha, e do Porto Moniz, já na costa norte.

Um fogo deflagrou na quarta-feira, cerca das 18:00, na freguesia dos Prazeres, concelho da Calheta, tendo alastrado durante a noite à freguesia contígua da Fajã da Ovelha e, posteriormente, às freguesias da Ponta do Pargo e das Achadas da Cruz, esta já no concelho do Porto Moniz.

O incêndio na freguesia da Quinta Grande foi sinalizado às 17:00 horas de quinta-feira, dia em que também ocorreu um outro no Curral das Freiras, no mesmo concelho de Câmara de Lobos, que foi dominado.

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, desde o dia 04 de outubro foram registados vários focos de incêndios nos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol, Câmara de Lobos e Calheta, todos localizados na zona oeste da ilha, e desde quinta-feira também no município do Porto Moniz.

O arquipélago da Madeira encontra-se sob aviso meteorológico laranja desde a semana passada devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, que diariamente ultrapassa os 30 graus. A situação vai prolongar-se até às 23:00 de sábado.

O Governo da Madeira declarou na quinta-feira a situação de contingência devido aos incêndios que lavram na região, ativando, assim, o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil.

Hoje de manhã partiu para a Madeira a um contingente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, chefiada pelo Comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, Carlos Tavares, integrando 64 Operacionais, dos quais 54 Bombeiros da Força Especial de Proteção Civil, seis elementos da estrutura de Comando da ANEPC e quatro elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica.