Fogo em Condeixa-a-Nova está em fase de resolução

O incêndio que deflagrou esta tarde, às 13:53, em Anobra, no concelho de Condeixa-a-Nova, está em fase de resolução desde as 16:35, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.