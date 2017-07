Fogo em Constância Sul em conclusão, dois em curso às 06

Lusa 04 Jul, 2017, 07:27 | País

O incêndio em Constância, distrito de Santarém, que começou às 19:45 de segunda-feira, chegou a ser combatido por 193 operacionais, com o apoio de sete meios aéreos e 57 meios terrestres.

Às 06:30 estavam em curso fogos no local de Oiã, no concelho de Oliveira do Bairro no distrito de Aveiro e em Castanheira Sobreira, concelho de Proença-a-Nova no distrito de Castelo Branco e estavam a ser combatidos por 10 e 43 operacionais, respetivamente.

A ANPC tinha às 06:30, em curso 21 incêndios, sendo que 19 estavam em "conclusão", um em "Resolução" e dois em "curso".