Fogo em Idanha-a-Nova chegou a Espanha mas está dominado

"O fogo ficou dominado às 23h40 (de terça-feira) após ter sido controlada a frente que estava ativa", explicou o comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, Francisco Peraboa.A cabeça do fogo que estava ativa já se encontrava em Espanha e foi combatida em cooperação entre as forças portuguesas e espanholas, acrescentou.O combate foi coordenado entre o CDOS de Castelo Branco e a região da Extremadura espanhola.Francisco Peraboa apontou queO comandante do CDOS de Castelo Branco sublinhou também que as operações de rescaldo e consolidação do incêndio continuaram "".No teatro das operações estiveram 162 operacionais, apoiados por 53 viaturas.O alerta para o incêndio, na localidade de Torre, no concelho de Idanha-a-Nova, foi dado às 17h33 desta terça-feira.

O fogo chegou a ser combatido com o apoio de seis meios aéreos que desmobilizaram progressivamente à medida que a sua autonomia obrigou e devido à aproximação da noite.