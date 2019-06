Fogo em Monchique já foi dominado

Lusa12 Jun, 2019, 21:53 | País

"O incêndio foi considerado dominado pelas 18:42 e agora estão a decorrer os trabalhos de consolidação até à extinção das chamas, o que ainda deve demorar algum tempo", disse a fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, cerca das 20:00, ainda estavam no terreno 155 operacionais, apoiados por 55 veículos e três meios aéreos.

"Não existem informações de feridos ou de habitações afetadas. O incêndio lavrou numa zona de mato e eucaliptal", acrescentou.

O incêndio deflagrou na localidade Chã da Casinha, a norte do concelho de Monchique, no distrito de Faro, numa zona próxima da fronteira com o concelho de Odemira, no distrito de Beja, pelas 15:00.

O concelho de Monchique registou, em agosto de 2018, o maior incêndio do ano em Portugal, que destruiu um total de 74 habitações.