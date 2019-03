Fogo em Oliveira de Azeméis mobiliza um meio aéreo mais de 100 operacionais

Lusa26 Mar, 2019, 08:32 | País

De acordo com informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 08:00, o incêndio no concelho de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, mobilizava 116 operacionais, com o auxílio de 37 veículos e um meio aéreo.

O fogo, cujo alerta foi dado às 03:32 de hoje, estava às 08:00 por dominar.

A esta hora, a ANPC registava um total de 21 incêndios ativos (com ocorrências em aberto), que mobilizavam 324 operacionais, 105 meios terrestres e um aéreo.

Estavam em curso 12 fogos, que mobilizavam 200 operacionais, com o apoio de 63 meios e um meio aéreo. Quatro fogos estavam em resolução e cinco em fase de conclusão.