Fogo em Ourique obriga ao corte da A2 nos dois sentidos

De acordo com a GNR de Beja, cerca das 17:00 o incêndio encontrava-se em "fase de rescaldo" e a A2 deveria ser "reaberta em breve" depois de ter sido cortada nos dois sentidos às 15:40.

"O trânsito teve de ser parado e terá causado algumas filas de carros, estando uma equipa da GNR de Beja no sentido Sul/Norte a promover desvios junto aos nós de acesso [pelo IC1] de Aljustrel e Castro Verde. Mas a situação deve retomar à normalidade muito em breve", disse à Lusa a mesma fonte.

Já de acordo com informação do `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o fogo foi dado às 15:37 e no local estão 60 operacionais, apoiados por 14 viaturas e dois meios aéreos.