Fogo em Pampilhosa da Serra em fase de resolução

Lusa06 Ago, 2019, 19:48 | País

O fogo, que teve início pelas 14:20, em área florestal, sobretudo de mato e pinhal, da zona de Dornelas do Zêzere, no concelho de Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, entrou em fase de resolução, cerca de quatro horas depois de ter deflagrado.

No local mantinham-se, no entanto, pelas 19:20, em operação de controlo e combate às chamas, mais de 430 operacionais, apoiados por cerca de 120 viaturas e nove meios aéreos, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na internet.