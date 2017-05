Fogo em Paredes em fase de rescaldo

Mário Aleixo - RTP 21 Mai, 2017, 12:08 | País

O incêndio que deflagrou na última madrugada na localidade de Baltar, concelho de Paredes, distrito do Porto, foi extinto cerca das 11h30, segundo informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



De acordo com a ANPC, no local do incêndio em mato, que deflagrou às 5h35, encontram-se ainda 77 operacionais, com o apoio de 24 veículos.



Às 11h50, a ANPC dava ainda conta de cinco incêndios nos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo, todos com menos de 10 operacionais no terreno.