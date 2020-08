Fogo em Porto de Mós faz dois feridos ligeiros

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, há a registar durante esta tarde a retirada do combate de um sapador florestal, por inalação de fumos e exaustão, e de um bombeiro, com queimaduras ligeiras nos membros inferiores.

Às 17:12, o incêndio estava a ser combatido 207 operacionais, apoiados por 61 veículos e dois meios aéreos.

O alerta para o incêndio naquela localidade da União de Freguesias de Arrimal e Mendiga foi dado às 02:45.

De acordo com fonte do CDOS, o teatro de operações de combate às chamas está dividido em três setores, sendo que em dois deles 90% do fogo está dominado e num terceiro 50% está em resolução, mantendo-se ativo no restante.