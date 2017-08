Fogo em Porto de Mós obriga 30 pessoas a deixar colónia de férias

Antena 1 21 Ago, 2017, 07:52 / atualizado em 21 Ago, 2017, 07:53 | País

O comandante da Proteção Civil Pedro Araújo revelou à Antena 1 que há outros dois incêndios preocupantes.



Mais de mil operacionais combatiam esta manhã as chamas de 13 incêndios ativos em todo o país.



Por causa do fogo, está cortada a Estrada Nacional 243, entre Alvados e Mira de Aire, e ainda, na zona de Celorico de Basto, a Nacional 1702.O trânsito está condicionado na Nacional 311, entre o cruzamento de Abadim e Cabezes, também na zona de Celorico de Basto.Ao início da noite de domingo foi dominado o incêndio da Covilhã. O fogo rondou sempre as povoações e obrigou a retirar mais de 90 pessoas na Aldeia da Serra e ainda no parque de campismo do Pião.Também no distrito de Viseu, no concelho de Resende, estão cerca de 200 homens que combatem por esta altura dois incêndios, apoiados por quase 50 viaturas.Há ainda outros dois incêndios a preocupar a Proteção Civil: em Celorico de Basto, no distrito de Braga, o fogo mobiliza quase 200 operacionais e em Baião, no distrito de Porto, um incêndio com duas frentes ativas lavra desde a tarde de domingo.