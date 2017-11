Fogo em Santa Maria poupa serviços hospitalares

O fogo atingiu a aula magna da Faculdade de Medicina. O hospital mantém-se a funcionar normalmente.



Mas ainda não se conhecem as causas do incêndio, que deflagrou no piso 3, como explicou o presidente da administração do hospital Carlos das Neves Martins, á jornalista Sandra Henriques.



Ainda se desconhece o que provocou o fogo.



O incêndio foi extinto em uma hora, depois do alerta às 20h00 de quarta-feira. Já está reposta a normalidade no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.