Fogo em Vila Nova de Foz Côa mobiliza mais de duas centenas de operacionais

19 Jul, 2017

Às 06h30, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) dava conta na sua página da Internet de 17 fogos, dois em curso, um em resolução e 14 em fase de conclusão.



O incêndio de maiores dimensões e ainda por dominar é esta manhã o fogo que deflagrou na localidade de Murça, freguesia de Freixo de Numão, concelho de Vila Nova de Foz Côa. Este incêndio estava a ser combatido por 238 operacionais, com o apoio de 68 veículos.

Guarda e Torre de Moncorvo dominados

Ativo está ainda um incêndio que deflagrou hoje de madrugada em Ramila, freguesia de Fátima, concelho de Ourém, distrito de Santarém que mobiliza nove operacionais, com o apoio de três veículos.Em fase de resolução está o fogo que deflagrou na terça-feira em Póvoa de Cervães e Santiago de Cassurães, concelho de Mangualde, no distrito de Viseu, encontrando-se no local 195 operacionais, com o apoio de 66 veículos.O incêndio em Rochoso, no concelho e distrito da Guarda, que lavrava desde segunda-feira e chegou a mobilizar 718 operacionais e cortou várias vezes a A25, entrou esta madrugada em rescaldo, estando ainda no local 651 operacionais e 199 veículos.Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o fogo de Rochoso entrou em rescaldo pelas 03h06, menos de uma hora após ser dominado.Em fase de conclusão, estava às 06h30, o incêndio que deflagrou na terça-feira em Açoreira, concelho de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança.