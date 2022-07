Fogo na Caranguejeira continua ativo

Em Leiria, as chamas continuam a dar trabalho aos bombeiros. Mais de 350 operacionais combatem o incêndio na freguesia de caranguejeira. No local estão também dois meios aéreos. Esta manhã, as chamas obrigaram ao corte da estrada nacional entre as localidades de Lagoa da Pedra e Memória.