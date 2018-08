Fogo na Guarda continua ativo e mobiliza 221 operacionais

Lusa23 Ago, 2018, 20:47 | País

"[O fogo] ainda está ativo, mas o combate está a decorrer favoravelmente", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda à agência Lusa, pelas 20:10.

Segundo a página internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o incêndio está ativo com duas frentes e "arde mato com pouca intensidade em zona inacessível".

As chamas deflagram numa zona de difíceis acessos e alastraram para os concelhos vizinhos do Sabugal, no distrito da Guarda, e de Belmonte, no distrito de Castelo Branco, segundo o CDOS da Guarda.

O incêndio, que teve início pelas 18:18 de quarta-feira, foi dado como dominado hoje de manhã, mas reacendeu-se e obrigou a um reforço de meios, indicou a fonte.

Durante a tarde, o fogo chegou a ser combatido por oito meios aéreos, que foram entretanto desativados com o cair da noite.