Fogo na Tratolixo dominado, rescaldo prolonga-se durante o dia de hoje

O alerta do incêndio foi dado pelas 00:30 de hoje, tendo o fogo sido circunscrito pelos bombeiros antes das 03:00. Foi finalmente dado como dominado pelas 10:30.

O comandante Pedro Araújo explicou que os bombeiros vão manter-se no local hoje durante todo o dia em trabalhos de rescaldo.

Permanecem desconhecidas as causas do fogo.

Segundo o presidente da Tratolixo, a fábrica continuava hoje de manhã a receber resíduos e a trabalhar, já que o incêndio atingiu confinada e não danificou nenhum material ou equipamento.

De acordo com João Dias Coelho, ardeu apenas uma área confinada com resíduos de limpeza, com material combustível e inflamável, que explica as proporções do fogo.