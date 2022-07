Fogo na zona de Amarante controlado mas ainda com seis frentes ativas

Em Murgido, na região de Amarante, o incêndio está controlado mas há seis frentes ativas ainda. Este fogo, que começou ontem em Baião, galgou até esta localidade na Serra do Marão. As chamas continuam a lavrar com intensidade, mas as habitações não estão, para já, ameaçadas.