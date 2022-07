Fogo no concelho de Ansião reativou

"O incêndio está agora numa fase muito difícil de combate e os operacionais no terreno aguardam o reforço de meios", afirmou, pelas 15:00, António José Domingues.

Segundo o autarca, a situação mais complicada ocorre na freguesia de Pousaflores, mas, de acordo com a informação de que dispunha àquela hora, não havia casas em perigo.

O presidente do município adiantou que o incêndio terá reativado entre as 11:00 e as 12:00.

Segundo o sítio na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 15:00 estavam no combate ao incêndio 157 operacionais, apoiados por 43 viaturas e um meio aéreo.

O incêndio teve início às 14:50 de sexta-feira numa zona florestal e agrícola na povoação de Vale da Pia, freguesia de Abiul, no concelho de Pombal.

Mais tarde, as chamas acabaram por chegar ao concelho vizinho de Ansião.

Portugal continental entrou às 00:00 de segunda-feira em situação de contingência, que deverá terminar às 23:59 de sexta-feira, mas que poderá ser prolongada caso seja necessário.

A declaração da situação de contingência foi decidida devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para o agravamento do risco de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país, segundo disse, no sábado, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.