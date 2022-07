Fogo no concelho de Mirandela em resolução

Às 07:15, o fogo, que deflagrou por volta das 12:00 de quinta-feira perto da localidade de Vilar de Ouro, mobilizava 148 operacionais, com o apoio de 57 meios terrestres.

De acordo com a informação disponível às 07:15 no `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), por dominar estava ainda o incêndio em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real.

Este fogo, que deflagrou às 17:14 de quarta-feira em Revel, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, mobilizava 389 operacionais, com o apoio de 129 veículos.

De acordo com a ANEPC, às 07:15, mais de 700 operacionais combatiam 19 incêndios - entre fogos em curso, resolução e conclusão - em Portugal continental, com o auxílio de 247 veículos.