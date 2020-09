Fogo no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros reativou hoje de manhã

Segundo a mesma fonte, o reacendimento teve início pelas 10:31, com uma frente ativa.

Às 12:50, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicava que estavam no combate ao incêndio no PNSAC, em Serro Ventoso, no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, 158 operacionais, apoiados por 43 veículos e três meios aéreos.

A mesma fonte refere que o fogo deflagrou às 01:49 de domingo em povoamento florestal.

O incêndio foi dado como em fase de resolução na segunda-feira, pelas 19:50, pelo comandante distrital de Leiria, Carlos Guerra, que admitiu a possibilidade de reacendimentos, pelo que o dispositivo se manteve reforçado no local.

"Este é um mérito de todos os operacionais, de todos quantos aqui estiveram, sapadores florestais, GNR... todos. Tiveram um esforço heroico durante estes dois dias. Foi de um desgaste físico notável. Foi muito exigente o combate neste terreno. Tenho de frisar o esforço que todos fizeram para chegarmos aqui, cerca de 43 horas depois, e vermos que o incêndio está resolvido", salientou o comandante, numa conferência de imprensa no posto de comando.

A zona onde o incêndio se desenrolou é de difícil acesso para os operacionais apeados.

"Não me quero intrometer na gestão que o parque tem de fazer. Compreendo as questões da parte do parque natural e compreendo as questões que o ICNF tem de fazer sobre a gestão do seu território. Mas se me perguntam se gostaria de ter mais caminhos, eu diria que sim", admitiu, acrescentando que a autarquia e a junta de freguesia têm procurado que se criem mais acessos no PNSAC.

Até segunda-feira ao final do dia, o incêndio tinha provocado seis feridos ligeiros: cinco operacionais e um civil, que foram assistidos no local.