Fogo que matou bombeiro na Lousã em julho teve origem numa trovoada

No resumo do relatório técnico sobre as "condições meteorológicas relativas ao incêndio na Lousã em 11 de julho de 2020", a que a agência Lusa teve hoje acesso, o IPMA refere que foi identificado "um registo de uma descarga elétrica atmosférica às 18:20 locais", a 100 metros do local do incêndio, "sendo que a margem de erro associada a esta descarga elétrica (na ordem de 200 m) permite inferir que esta descarga pode ter despoletado o incêndio da Lousã".

O incêndio da serra da Lousã resultou na morte de José Augusto, 55 anos, chefe de equipa dos bombeiros voluntários de Miranda do Corvo e ferimentos noutros três bombeiros. Chegou a ser combatido, ao longo de cinco horas, por cerca de 250 operacionais dos distritos de Coimbra e Leiria.

O IPMA frisa que "foi considerado que o incêndio teria tido início devido a uma descarga elétrica associada a trovoada e que o acidente com os bombeiros teria estado relacionado com uma mudança no rumo do vento, tendo também sido reportada a existência de muito fumo junto ao solo", possibilidades que foram analisadas no relatório de 53 páginas, através da avaliação das condições meteorológicas.

Segundo o relatório, o incêndio da Lousã "ocorreu num dia para o qual foram emitidos avisos meteorológicos de tempo quente e de trovoada, tendo havido forte instabilidade atmosférica e a consequente geração de um sistema convectivo de forte atividade", que, entre outros fenómenos extremos, pode originar descargas elétricas e ventos fortes.

"O risco meteorológico de incêndio era muito elevado no concelho da Lousã, o 4.º nível mais alto de um total de 5 níveis", adianta.

De acordo com o IPMA, foi ainda possível identificar que o sistema convectivo onde teve origem a referida descarga elétrica "produziu, ainda durante o seu movimento para norte e na fase de dissipação, subsidência [descida de ar] generalizada na região do incêndio, consistente com a diminuição da altura da camada limite, podendo esta ter sido relevante para a dificuldade na dispersão de fumos e gases junto ao solo".

"Não é possível também excluir que, durante o período de tempo entre o início do incêndio e o instante em que ocorreu o acidente com os bombeiros, possam ter ocorrido variações significativas do rumo do vento, consistentes com a existência de correntes descendentes associadas às células convectivas que constituíam o sistema convectivo, com influência quer no sentido de evolução do incêndio quer dos fumos por ele produzidos", argumenta o IPMA.

Também um relatório disponível na página da internet do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), relativo ao mesmo incêndio em Selada das Poças, na serra da Lousã, aponta causas naturais para a origem das chamas, concretamente um raio.

No mesmo documento é dito que o alerta para o incêndio de 11 de julho foi dado às 18:26, a primeira intervenção de combate aconteceu sete minutos depois, às 18:33, e as chamas foram consideradas extintas cinco horas mais tarde, às 23:35.

O ICNF diz ainda que a área ardida do incêndio atingiu 2,75 hectares (27,5 mil metros quadrados, o equivalente a quatro campos relvados de futebol de 11) de terrenos privados, sendo meio hectare de pinheiro bravo com 35 anos e os restantes 2,25 de matos e incultos.