Fogos de Penacova e Silves mobilizavam mais de 1.000 operacionais às 00

De acordo com a informação disponível às 00:30 no `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os fogos nos concelhos de Penacova (Coimbra) e Silves (Faro) mobilizavam em conjunto 1.080 operacionais apoiados por 363 viaturas.

O incêndio que lavra no concelho de Penacova obrigou a evacuar um lar e retirar população de aldeias por precaução, segundo a autarquia, e ainda está ativo mas as autoridades pretendem dominar o fogo e consolidar grande parte do perímetro durante a noite, referiu fonte da Proteção Civil.

O incêndio deflagrou pelas 14:12 de segunda-feira numa zona de mato da povoação de Boas Eiras, na freguesia e concelho de Penacova, e estava a ser combatido por 485 bombeiros, apoiados por 152 viaturas.

Já o fogo de São Marcos da Serra, no concelho de Silves, obrigou durante a tarde ao corte entre Ourique (Beja) e São Bartolomeu de Messines (Faro) da autoestrada do Sul (A2) e do IC1 (Itinerário Complementar), sendo que o IC1 foi reaberto por volta das 23:00, segundo as autoridades.

Ainda durante a tarde, face à progressão das chamas, a Proteção Civil solicitou à GNR a retirada dos habitantes de diversas povoações, nomeadamente, do Monte das Zorras, Alcarias, Novas, Corte Peral, Chaminé, Boião e Casas Velhas, na zona de São Marcos da Serra.

O fogo que deflagra desde as 13:13 de segunda-feira encontrava-se a ser combatido por 595 operacionais, auxiliados por 211 viaturas.

Também ativo desde as 09:46 de segunda-feira, o fogo na Serra do Marão, em Senhora da Serra, concelho de Santa Marta de Penaguião (Vila Real) estava a mobilizar 72 operacionais, apoiados por 20 viaturas.

No mesmo distrito mas no concelho de Chaves, deflagrou pelas 21:43 de segunda-feira um fogo em Peto de Lagarelhos, freguesia de São Pedro de Agostém, que mobilizava 81 operacionais, apoiados por 23 viaturas.

Os oito fogos ativos concentravam pelas 00:30 um total de 1.320 operacionais, apoiados por 427 viaturas.

Registavam-se ainda quatro incêndios em fase de resolução, que mobilizavam um total de 125 operacionais apoiados por 36 viaturas.