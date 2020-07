Fogos em Bragança e Viana do Castelo em fase de conclusão

O comandante Carlos Pereira, oficial de operações do Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil, disse à agência Lusa que os incêndios que se registaram nos distritos de Bragança (Vinhais e Vila Flor) e de Viana do Castelo (Ponte de Lima), foram dominados durante a noite e encontram-se na fase de "conclusão" e "rescaldo", com a presença de operacionais no terreno, em vigilância.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no incêndio em Ponte de Lima (Viana do Castelo), que começou pelas 10:29 de sábado, encontravam-se, pelas 09:10, um total de 101 homens e 36 viaturas.

No distrito de Bragança, no incêndio que começou pelas 14:10 de sábado, em Vinhais, estavam 140 homens, auxiliados por 44 viaturas e dois meios aéreos e, no fogo de Vila Flor, que começou pelas 14:51 de sábado, permaneciam 86 homens e 24 veículos.

