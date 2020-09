"Foi aberto inquérito" ao colapso de túnel do Metro

Fernando Medina reuniu-se esta manhã com os presidentes do Metro de Lisboa e da Carris. O Presidente da Câmara de Lisboa afirmou que o acidente com o Túnel do Metro "foi um erro grosseiro" numa obra da Câmara, que nada tem a ver com o Metro. Medina garantiu a abertura de um inquérito para se apurar responsabilidades.